LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 60-38, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: i turchi dilagano a un quarto dalla fine (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-41 Mannion frontale da tre. Iniziano gli ultimi e non decisivi dieci minuti. TOP SCORER – Efes: Zizic 14; Virtus: Mickey 11 60-38 Buzzer beater sulla sirena di Beaubois dall’angolo, finisce il terzo quarto. 57-38 Rimbalzo in attacco e canestro di Mannion. 57-36 Zizic decolla e schiaccia per il +21. 55-36 Vola fino in fondo Beaubois. Time out Scariolo. 53-36 Semigancio facile di Zizic. 51-36 Tripla dall’angolo di Ojeleye. 51-33 Bryant senza difficoltà. 49-33 Appoggio di Weems. 49-31 Tripla frontale di Larkin. 46-31 2/2 Hackett. Hackett in lunetta visto il bonus esaurito dall’Efes, Micic che si arrabbia. 46-29 Micic con il lob per Clyburn che schiaccia. Time out. 44-29 Larkin per Micic, ed è tiro da tre che va dentro dopo 4? di terzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-41 Mannion frontale da tre. Iniziano gli ultimi e non decisivi dieci minuti. TOP SCORER –: Zizic 14;: Mickey 11 60-38 Buzzer beater sulla sirena di Beaubois dall’angolo, finisce il terzo. 57-38 Rimbalzo in attacco e canestro di Mannion. 57-36 Zizic decolla e schiaccia per il +21. 55-36 Vola fino in fondo Beaubois. Time out Scariolo. 53-36 Semigancio facile di Zizic. 51-36 Tripla dall’angolo di Ojeleye. 51-33 Bryant senza difficoltà. 49-33 Appoggio di Weems. 49-31 Tripla frontale di Larkin. 46-31 2/2 Hackett. Hackett in lunetta visto il bonus esaurito dall’, Micic che si arrabbia. 46-29 Micic con il lob per Clyburn che schiaccia. Time out. 44-29 Larkin per Micic, ed è tiro da tre che va dentro dopo 4? di terzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - La Virtus Bologna cerca di salvare l'onore in Eurolega contro l'Anadolu Efes - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Anadolu… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… -