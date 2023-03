LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 36-27, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: Zizic trascina i turchi a metà gara (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:20 Immagini di Ismael Bako che prende il volo Bako takes FLIGHT @VirtusSegafredo #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/1C8NBlMPPh — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2023 TOP SCORER – Efes: Zizic 10; Virtus: Mickey 11 Finisce il secondo quarto. 36-27 Arriva la risposta di Lundberg dall’arco, time out chiamato da Ataman per l’ultimo possesso. 36-24 Tripla di Pleiss. 33-24 Hackett trova una gran palla per Mickey. 33-22 Grandissimo canestro di Beaubois in faccia a Mannion e cadendo indietro. 31-22 Passaggio invisibile di Mickey per Pleiss che deve solo schiacciare. 29-22 2/2 M’Baye. 27-22 1/2 Micic, fallo a rimbalzo di Shengelia, altri liberi per M’Baye per bonus esaurito. Weems cerca di tenere ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Immagini di Ismael Bako che prende il volo Bako takes FLIGHT @Segafredo #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/1C8NBlMPPh — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 30,TOP SCORER –10;: Mickey 11 Finisce il secondo quarto. 36-27 Arriva la risposta di Lundberg dall’arco, time out chiamato da Ataman per l’ultimo possesso. 36-24 Tripla di Pleiss. 33-24 Hackett trova una gran palla per Mickey. 33-22 Grandissimo canestro di Beaubois in faccia a Mannion e cadendo indietro. 31-22 Passaggio invisibile di Mickey per Pleiss che deve solo schiacciare. 29-22 2/2 M’Baye. 27-22 1/2 Micic, fallo a rimbalzo di Shengelia, altri liberi per M’Baye per bonus esaurito. Weems cerca di tenere ...

