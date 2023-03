LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 26-22, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: gli ospiti respingono la prima bordata casalinga (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora un lungo periodo senza canestri, ora sfondamento commesso da Ojeleye. 26-22 Sbaglia Mannion (con fallo non fischiato) dopo il coast to coast, raccoglie Ojeleye e c’è time out a metà secondo quarto per Ataman. 26-20 Si crea spazio nel pitturato Shengelia e realizza. 26-18 Realizza l’aggiuntivo Mickey. 26-17 A segno da sotto Mickey con il fallo. 26-15 Semigancio di Zizic. 24-15 Entra M’Baye e firma subito il graffio dell’ex con la tripla. 21-15 Ancora Zizic, adesso un problema enorme per Bologna. 19-15 Bako chiude il parziale. 19-13 Zizic ruba palla a Belinelli, appoggia e causa il time out di Scariolo. 17-13 Giro sul piede perno di Zizic che appoggia. 15-13 Coppia di liberi per Zizic che li manda a segno. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Efes: in tre a 3 punti; ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAncora un lungo periodo senza canestri, ora sfondamento commesso da Ojeleye. 26-22 Sbaglia Mannion (con fallo non fischiato) dopo il coast to coast, raccoglie Ojeleye e c’è time out a metà secondo quarto per Ataman. 26-20 Si crea spazio nel pitturato Shengelia e realizza. 26-18 Realizza l’aggiuntivo Mickey. 26-17 A segno da sotto Mickey con il fallo. 26-15 Semigancio di Zizic. 24-15 Entra M’Baye e firma subito il graffio dell’ex con la tripla. 21-15 Ancora Zizic, adesso un problema enorme per. 19-15 Bako chiude il parziale. 19-13 Zizic ruba palla a Belinelli, appoggia e causa il time out di Scariolo. 17-13 Giro sul piede perno di Zizic che appoggia. 15-13 Coppia di liberi per Zizic che li manda a segno. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER –: in tre a 3 punti; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - La Virtus Bologna cerca di salvare l'onore in Eurolega contro l'Anadolu Efes - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Anadolu… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… -