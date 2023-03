LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 13-13, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: parità totale dopo 10? (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-13 Zizic ruba palla a Belinelli, appoggia e causa il time out di Scariolo. 17-13 Giro sul piede perno di Zizic che appoggia. 15-13 Coppia di liberi per Zizic che li manda a segno. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Efes: in tre a 3 punti; Virtus: Mickey 6 Finisce il primo quarto con la tripla sbagliata da Belinelli. 13-13 Bako sulla testa di Zizic: Eurolega o Slam Dunk Contest? 13-11 Schiacciata di qua, schiacciata di là con Zizic. 11-11 Arriva la schiacciata di Bako che riceve l’assist dalla punta di Mannion. 11-9 Realizza l’aggiuntivo Gazi. 10-9 Parte dal lato sinistro Gazi, che appoggia e trova il fallo di Belinelli. 8-9 Interrompe il flusso di errori Mickey con il nuovo +1. Lunghissima fase senza realizzazioni, 3’30” a fine primo quarto. Superata la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-13 Zizic ruba palla a Belinelli, appoggia e causa il time out di Scariolo. 17-13 Giro sul piede perno di Zizic che appoggia. 15-13 Coppia di liberi per Zizic che li manda a segno. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER –: in tre a 3 punti;: Mickey 6 Finisce il primo quarto con la tripla sbagliata da Belinelli. 13-13 Bako sulla testa di Zizic:o Slam Dunk Contest? 13-11 Schiacciata di qua, schiacciata di là con Zizic. 11-11 Arriva la schiacciata di Bako che riceve l’assist dalla punta di Mannion. 11-9 Realizza l’aggiuntivo Gazi. 10-9 Parte dal lato sinistro Gazi, che appoggia e trova il fallo di Belinelli. 8-9 Interrompe il flusso di errori Mickey con il nuovo +1. Lunghissima fase senza realizzazioni, 3’30” a fine primo quarto. Superata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - La Virtus Bologna cerca di salvare l'onore in Eurolega contro l'Anadolu Efes - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Anadolu… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… -