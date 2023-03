Litigata tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: il GF la nasconde? (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella notte tra martedì e mercoledì, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno litigato, come vi abbiamo raccontato qui. Una discussione contraddistinta dalle parole piuttosto forti dell’ex naufrago nei confronti della sorella di Clizia, ma la stranezza maggiore non è questa. Del resto non è la prima volta che in un’occasione del genere volino parole grosse da parte del vippone, quello che ha stupito tutti è l’atteggiamento della produzione. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il Grande Fratello insabbia la discussione tra gli incorvassi? Ogni giorno sul sito del Grande Fratello Vip 7 vengono caricate le clip e le news sui fatti salenti della giornata. Come ricordiamo bene tutti, i Donnalisi ad ogni minimo malumore finivano tra le news, per poi veder sviscerati i loro patemi d’animo e di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella notte tra martedì e mercoledì,edhanno litigato, come vi abbiamo raccontato qui. Una discussione contraddistinta dalle parole piuttosto forti dell’ex naufrago nei confronti della sorella di Clizia, ma la stranezza maggiore non è questa. Del resto non è la prima volta che in un’occasione del genere volino parole grosse da parte del vippone, quello che ha stupito tutti è l’atteggiamento della produzione. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il Grande Fratello insabbia la discussione tra gli incorvassi? Ogni giorno sul sito del Grande Fratello Vip 7 vengono caricate le clip e le news sui fatti salenti della giornata. Come ricordiamo bene tutti, i Donnalisi ad ogni minimo malumore finivano tra le news, per poi veder sviscerati i loro patemi d’animo e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Litigata tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: il GF la nasconde? #gfvip #gfvip7 #incorvassi #nikiters #oriele… - shottinomoon87 : RT @vbbciaobelli: tutti scandalizzati per una litigata tra tavassi e micol?! una discussione tra persone arrabbiate?! però darsi del cane e… - aljxroses : oggi in centrale ho assistito a una brutta litigata tra una ragazza e il suo fidanzato, lui le urlava contro e lei… - CinziaCapitani1 : RT @youarelooserj: BUONGIORNISSIMO ? La litigata Corva di ieri ha mostrato come lì dentro gli unici fessi sono sempre stati Ori e Dani. L… - CiuffiniLucia : RT @vbbciaobelli: tutti scandalizzati per una litigata tra tavassi e micol?! una discussione tra persone arrabbiate?! però darsi del cane e… -