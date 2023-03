L’IT made in Italy di Almaviva per una nuova Sanità con al centro il cittadino (Di giovedì 30 marzo 2023) Quanto possono influire le tecnologie digitali, tra cui la stessa intelligenza artificiale di cui tanto si discute in questi giorni, nel rendere più fruibile una Sanità moderna e meno burocratica? E’ una scommessa che riguarda gruppi operanti nelL’IT made in Italy come Almaviva, il cui direttore generale Antonio Amati spiega come la digitalizzazione sia un elemento centrale di una Sanità più accessibile e al passo con i tempi. Una scommessa che diviene operativa, da ultimo, con i servizi che saranno gestiti da Almaviva (che si è aggiudicata le relative gare Consip) in ambito sanitario: servizi ospedalieri come la Cartella Clinica Elettronica, i sistemi di gestione dei ricoveri e delle dimissioni ed i sistemi di Telemedicina; i Servizi al cittadino, i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Quanto possono influire le tecnologie digitali, tra cui la stessa intelligenza artificiale di cui tanto si discute in questi giorni, nel rendere più fruibile unamoderna e meno burocratica? E’ una scommessa che riguarda gruppi operanti nelincome, il cui direttore generale Antonio Amati spiega come la digitalizzazione sia un elemento centrale di unapiù accessibile e al passo con i tempi. Una scommessa che diviene operativa, da ultimo, con i servizi che saranno gestiti da(che si è aggiudicata le relative gare Consip) in ambito sanitario: servizi ospedalieri come la Cartella Clinica Elettronica, i sistemi di gestione dei ricoveri e delle dimissioni ed i sistemi di Telemedicina; i Servizi al, i ...

