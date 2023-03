L’internazionalizzazione delle micro e piccole aziende italiane: sfide, vantaggi e strategie di successo (Di giovedì 30 marzo 2023) Le micro e piccole imprese sono il cuore pulsante dell’economia italiana, dal momento che rappresentano oltre il 95% del numero totale di imprese del Paese e che impiegano ben il 45% della forza lavoro. Nonostante l’enorme peso che esercitano sulla produttività e il ruolo di traino economico che rivestono, tuttavia, queste aziende si trovano a operare in un contesto sempre più globalizzato e competitivo, che implica continui cambiamenti e adattamenti. In tal senso, una delle contromisure più efficaci che possono mettere in atto per crescere e mantenere un alto livello di competitività è quella che prende il nome di internazionalizzazione di impresa. In questo articolo, esamineremo le sfide e le opportunità delL’internazionalizzazione per le imprese italiane e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 marzo 2023) Leimprese sono il cuore pulsante dell’economia italiana, dal momento che rappresentano oltre il 95% del numero totale di imprese del Paese e che impiegano ben il 45% della forza lavoro. Nonostante l’enorme peso che esercitano sulla produttività e il ruolo di traino economico che rivestono, tuttavia, questesi trovano a operare in un contesto sempre più globalizzato e competitivo, che implica continui cambiamenti e adattamenti. In tal senso, unacontromisure più efficaci che possono mettere in atto per crescere e mantenere un alto livello di competitività è quella che prende il nome di internazionalizzazione di impresa. In questo articolo, esamineremo lee le opportunità delper le impresee ...

