L'inflazione in Spagna scende al 3,3% a marzo (Di giovedì 30 marzo 2023) L'inflazione registrata in Spagna a marzo è stata del 3,3%, 2,7 punti più bassa rispetto all'indice di febbraio: è quanto messo in luce dai dati preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) L'registrata inè stata del 3,3%, 2,7 punti più bassa rispetto all'indice di febbraio: è quanto messo in luce dai dati preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine).

Positivi i mercati europei, focus su rallentamento inflazione Dati confortanti sono arrivati sul fronte macroeconomico, con il rallentamento dell'inflazione in Spagna , in attesa dei dati dalla Germania più tardi e di quelli della zona euro domani.

Borsa: Europa allunga il passo, Milano +1,1% con banche in evidenza Le Borse europee allungano il passo a meta' mattina, mostrando ottimismo sulla scia del rally di Wall Street, dopo le prime buone indicazioni sull'inflazione arrivate dalla Spagna (a marzo scesa al 3,1% dal 6% di febbraio) e i numeri confortanti di H&M (+2,7% la casa madre Inditex a Madrid) per il primo trimestre dell'esercizio 2022 - 2023.

Spagna, inflazione in netto calo a 3,3% su anno in marzo MADRID (Reuters) - In Spagna la crescita dei prezzi al consumo si è attestata ... Il dato va confrontato con il +6,0% annuo di febbraio e con il +3,8% delle attese Reuters. L'inflazione 'core' si è ...