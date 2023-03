L’incubo di Antonella Palmisano | “Non ho il controllo della gamba | ho pensato di gettare la spugna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) “Succede che in allenamento mi capita di perdere il. È successo anche giorni fa, durante un test del lattato. Io do l’impulso di marciare, lascappa via, si mette a correre”. Prosegue il calvario di, marciatrice italiana fuori dalle gare ormai da quasi due anni, in pratica da quando il 6 agosto 2021, nel giorno del suo 30esimo compleanno, vinse la medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo.era pronto al rientro dal lungo infortunio che ha coinvolto lasinistra, ma a La Gazzetta dello Sport ha confessato che il suo incubo non è ancora finito. L’atleta azzurra rischia di non poter competere alla 10 km di Madrid, nonostante avesse annunciato la sua presenza in Spagna per la ...