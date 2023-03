Liceo Carducci, gli studenti smentiscono il collettivo sugli striscioni anti-Meloni: «Dai docenti nessuna umiliazione, basta alimentare tensioni» (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli studenti del Liceo Carducci si dividono. E una parte prende esplicitamente le distanze dal comunicato del collettivo “Mille Papaveri Rossi” diffuso (e poi cancellato) ieri, 29 marzo, definito «non autorizzato». Lo scontro riguarda la punizione che la scuola ha inflitto agli studenti responsabili dello striscione con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù, comparso sui cancelli del Carducci ai primi di marzo. Dieci giorni di sospensione, 18 ore tra educazione civica e attività socialmente utili e due giorni di assenza da scuola. Un “pacchetto di sanzioni” che il collettivo riferiva essere state applicate in un «clima di umiliazione». Le attività in questione sono iniziate il 20 ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Glidelsi dividono. E una parte prende esplicitamente le distanze dal comunicato del“Mille Papaveri Rossi” diffuso (e poi cancellato) ieri, 29 marzo, definito «non autorizzato». Lo scontro riguarda la punizione che la scuola ha inflitto agliresponsabili dello striscione con la premier Giorgiae il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù, comparso sui cancelli delai primi di marzo. Dieci giorni di sospensione, 18 ore tra educazione civica e attività socialmente utili e due giorni di assenza da scuola. Un “pacchetto di sanzioni” che ilriferiva essere state applicate in un «clima di». Le attività in questione sono iniziate il 20 ...

