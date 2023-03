Libri | “Viviana” | con Alfredo Guarino un viaggio tra Treviso e Istanbul ai tempi dell’Impero Ottomano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nell’ambito della nuova impronta multidisciplinare che vede il Museo della Moda come luogo in cui si intrecciano diversi linguaggi artistici, all’interno del filone moda e letteratura, venerdì 31 marzo alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “” dell’avvocato, impegnato giurista con la passione per il verso, che dona al pubblico di lettori un sorprendente romanzo breve pubblicato dalla casa editrice Albatros. Il convegno, patrocinato dalla Regione Campania e dalla Libreria Ubik, corredato dalla presenza di noti docenti e giornalisti, avvocati e medici, autori impegnati in opere letterarie, si presenta molto stimolante per le diverse letture, attinte da vari rami del sapere, che il testo suggerisce. Ad aprire l’incontro sarà l’introduzione di Gian Paolo Porreca, cui seguiranno, moderati da Bruno Larosa, gli ...

venerdì 31 marzo alle 18.00 si terrà la presentazione del libro "Viviana" dell'avvocato Alfredo Guarino, impegnato giurista con la passione per il verso, che dona al pubblico di lettori un ...