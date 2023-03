Libia: la denuncia dell'Onu e il silenzio di Roma (Di giovedì 30 marzo 2023) Il dossier sulla Libia è arrivato sul tavolo degli inquirenti dell'Aa. Le accuse all'Italia sono pubbliche, documentate, gravissime. Eppure coloro che governano il Belpaese tace. Come se la cosa non ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) Il dossier sullaè arrivato sul tavolo degli inquirenti'Aa. Le accuse all'Italia sono pubbliche, documentate, gravissime. Eppure coloro che governano il Belpaese tace. Come se la cosa non ...

