L'ex presidente Jair Bolsonaro è tornato in Brasile (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, è rientrato oggi in Brasile dagli Stati Uniti dove si era trasferito 89 giorni fa, alla vigilia dell'insediamento al potere di Luiz Inacio Lula da Silva.

