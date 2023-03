L’Eredità 30 marzo 2023, alla quinta ghigliottina Giacomo non indovina la parola (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 30 marzo 2023 – è tornata al gioco finale de L’Eredità ghigliottina, alla sua quinta “finale”. alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 21.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Frase Ascoltare Servizio Visita Puntualità. Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la parola Militare. Ma la parola scelta non era Militare ma Cortesia Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna): Frase di Cortesia, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 30– è tornata al gioco finale desua“finale”., il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 21.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Frase Ascoltare Servizio Visita Puntualità. Dopo il classico tempo di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino laMilitare. Ma lascelta non era Militare ma Cortesia Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna): Frase di Cortesia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di giovedì 30 marzo 2023 - CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di mercoledì 29 marzo 2023 - I_Am_erigo : RT @ItaliaRai: 'L'Eredità' Il game show condotto da @insinnaflavio. In onda nei seguenti orari: ??Martedì 28 Marzo ?Johannesburg / Berli… - mclaudia_15 : RT @ItaliaRai: 'L'Eredità' Il game show condotto da @insinnaflavio. In onda nei seguenti orari: ??Martedì 28 Marzo ?Johannesburg / Berli… - RobertoScolla : RT @ItaliaRai: 'L'Eredità' Il game show condotto da @insinnaflavio. In onda nei seguenti orari: ??Martedì 28 Marzo ?Johannesburg / Berli… -

Eredità, ghigliottina: la parola vincente di giovedì 30 marzo 2023 Torna anche questa sera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a 'L'Eredità'. Nella puntata di oggi, quella di giovedì 30 marzo 2023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, è di nuovo il momento dell'atteso gioco finale della ghigliottina, in ... So.San., Francesco Pira è il nuovo presidente nazionale La prima missione a Pantelleria dal 9 gennaio al 27 marzo ha ... 26 l visite pneumologiche e 18 le visite neurologiche - ...in Italia e all'Estero anche per dare continuità all'importante eredità di ... Un figlio di nome Erasmus, trama e cast del film di stasera 30 marzo su Canale 5 ...di nome Erasmus è il film proposto da Canale 5 stasera 30 marzo ... quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un'... Amalia ha lasciato un'inattesa eredità: un figlio concepito con uno ... Torna anche questa sera il nuovo appuntamento con la ghigliottina a ''. Nella puntata di oggi, quella di giovedì 302023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, è di nuovo il momento dell'atteso gioco finale della ghigliottina, in ...La prima missione a Pantelleria dal 9 gennaio al 27ha ... 26visite pneumologiche e 18 le visite neurologiche - ...in Italia e all'Estero anche per dare continuità all'importantedi ......di nome Erasmus è il film proposto da Canale 5 stasera 30... quando facevano'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un'... Amalia ha lasciato un'inattesa: un figlio concepito con uno ... L’Eredità, chi è il campione di stasera Montepremi e parola vincente della ghigliottina di mercoledì 29 marzo 2023 Il Corriere della Città