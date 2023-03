(Di giovedì 30 marzo 2023) Nella sua poesia The something, Charles Simic scriveva: “Ecco che arrivano i miei pensieri notturni sulle stampelle, di ritorno dallo studio dei cieli. Quello a cui pensano è sempre lo stesso, immenso e incomprensibile”. Secondo la mia... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Sanchez: 'All'Inter ho detto che mi avrebbero potuto criticare se avessi giocato e l'avessi fatto male. Ero un leo… - Wito34010166 : @JU29ROTEAM La natura ha messo le 'sbarre' bianconere sulla zebra per difenderla, sbottó il leone. - gaiaxniall : l’angolo delle statuine di fedez è il paradiso di tutti ps: ho bisogno di una foto di alberto con leone e vittoria - mirun7704 : RT @SalaStampRacing: Analisi Tech della #Peugeot9X8 scopriamo come hanno lavorato sul prototipo del leone per cercare di migliorare un prog… - Napo__Leone : @CozzolinoSalvo @stevieansioso Ps la tua situazione mentale comunque è quella di uno che si esalta a vedere la prop… -

L'appuntamento per chi risiede o lavora nell'area ampia del centro cittadino è alle ore 10.00, presso la sala Fratedel Convento dei Frati Cappuccini di Vignola, in via Plessi 261. Invece l'...La mascotte del Messina Street Food Fest, ilBracioleone è protagonista di una serie di video e relativi post pubblicati sull'account Facebook ufficiale della manifestazione; piccoli teaser per ...Abel Ferrara gira un film su Padre Pio a Monte Sant'Angelo: "Per me è uncome Pasolini" di Antonella Gaeta 11 Dicembre 2021

“Un gattone di centotrenta chili ci ha insegnato che l’amore non ha limite”: la storia di Anthony… Il Fatto Quotidiano

CUNEO CRONACA - E' stata inaugurata in questi giorni a Pujehun in Sierra Leone, la nuova clinica PEN-Plus per curare le malattie croniche non trasmissibili. Si tratta di un grande passo avanti, ...La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti Fedez e Rovazzi con le loro "confessioni", Alba Parietti e il Leone d'oro alla carriera e Shakira ...