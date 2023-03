L'elogio del Times di Londra per il "buonsenso" di Meloni (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 2020 l'aveva inserita – unica italiana – tra i “venti volti che potrebbero plasmare il mondo”. Lo scorso 4 febbraio aveva poi scritto che Giorgia Meloni, “definita un pericolo, ora è la leader più popolare dell’Ue”. Oggi il britannico Times torna a elogiare la leader di Fratelli d’Italia e le riconosce di "aver sorpreso i critici" a colpi di "buonsenso". Per voce del corrispondente da Roma, Tom Kington, il quotidiano di Londra sottolinea che il tasso di popolarità fra gli italiani resta da mesi superiore a quello degli altri leader. Una luna di miele che resiste, "in un paese in cui le lune di miele post-elettorali possono esaurirsi in un batter d'occhio". La sua credibilità internazionale è rafforzata nella cancellerie occidentali dalla fermezza sul dossier ucraino. Il Times ricorda come ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel 2020 l'aveva inserita – unica italiana – tra i “venti volti che potrebbero plasmare il mondo”. Lo scorso 4 febbraio aveva poi scritto che Giorgia, “definita un pericolo, ora è la leader più popolare dell’Ue”. Oggi il britannicotorna a elogiare la leader di Fratelli d’Italia e le riconosce di "aver sorpreso i critici" a colpi di "". Per voce del corrispondente da Roma, Tom Kington, il quotidiano disottolinea che il tasso di popolarità fra gli italiani resta da mesi superiore a quello degli altri leader. Una luna di miele che resiste, "in un paese in cui le lune di miele post-elettorali possono esaurirsi in un batter d'occhio". La sua credibilità internazionale è rafforzata nella cancellerie occidentali dalla fermezza sul dossier ucraino. Ilricorda come ...

