Legambiente, su 16 impianti di metano perdite in 150 punti (Di giovedì 30 marzo 2023) In Italia su 16 impianti legati prevalentemente al trasporto di gas monitorati nel 2022 e nel 2023, tra Sicilia, Campania e Basilicata sono stati rilevati circa 150 punti di dispersione diretti. Di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) In Italia su 16legati prevalentemente al trasporto di gas monitorati nel 2022 e nel 2023, tra Sicilia, Campania e Basilicata sono stati rilevati circa 150di dispersione diretti. Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nel 2022 solo l'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ottenuto l'ok dalle Regioni, mentre non è stato autoriz… - fisco24_info : Legambiente, su 16 impianti di metano perdite in 150 punti: Campagna 'C'è Puzza di Gas', dispersioni in tre regioni… - ioloraccolgo : Legambiente, su 16 impianti di metano perdite in 150 punti - Tekneco : La conversione degli impianti di #riscaldamento ad #energia rinnovabile e pulita deve essere considerata come un’op… - favaroluciana : RT @ansa_ambiente: Sono soprattutto le Regioni a bloccare le #rinnovabili in Italia, non autorizzando impianti che hanno già ricevuto il vi… -