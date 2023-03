Lega del Filo d’Oro, un nuovo centro specializzato per le persone con sordocecità. Mattarella: «Qui il disagio si trasforma in opportunità» – Il video (Di giovedì 30 marzo 2023) Un polo di alta specializzazione per la diagnosi, l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale. Questa è la nuova oasi di inclusività e sostegno realizzata a Osimo, nelle Marche, dalla Lega del Filo d’Oro, da anni in prima linea nell’aiuto dei più fragili. Un impegno che va avanti da 60 anni e che oggi ha inaugurato un nuovo centro di riferimento per utenti e famiglie di tutta Italia. «Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente all’inaugurazione del centro Nazionale, «e la sofferenza viene trasformata in ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Un polo di alta specializzazione per la diagnosi, l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione dellecone pluriminorazione psicosensoriale. Questa è la nuova oasi di inclusività e sostegno realizzata a Osimo, nelle Marche, dalladel, da anni in prima linea nell’aiuto dei più fragili. Un impegno che va avanti da 60 anni e che oggi ha inaugurato undi riferimento per utenti e famiglie di tutta Italia. «Questo è un luogo in cui ilvieneto in», ha detto il presidente della Repubblica Sergio, presente all’inaugurazione delNazionale, «e la sofferenza vieneta in ...

