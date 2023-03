Leclerc sfiduciato ma svela il piano segreto | ecco cosa cambierà sulla Ferrari

(Di giovedì 30 marzo 2023) " Non mi aspetto miracoli per questo week - end". Parola di Charlesche si prepara per il Gran Premio d'Australia , terza prova del Mondiale 2023 di Formula 1. "La vettura è diversa da quella ...

"C'è tanto da lavorare per avvicinare le Red Bull - ha aggiunto- . Sappiamo di avere molto lavoro da fare, ma abbiamo anche un'idea chiara di cosa ci serve . Come abbiamo visto, in ...DETERMINATO- voto 6: Penalizzato di 10 posizioni in griglia, combatte con chiunque e, alla ... La McLaren non sarà un fulmine ma il pilota britannico sembra completamente. Nessuna ...I PILOTI FERRARI - Complessa anche la situazione dei due piloti, e, in particolare, quella di, apparso moltodopo la rottura che lo ha costretto al ritiro in Bahrain. Il ...

F1 | Leclerc negativo per Melbourne: “Non ci saranno miracoli ... F1inGenerale

"Non solo non abbiamo la macchina dell'anno scorso, ma abbiamo effettuato un passo indietro nelle performance".