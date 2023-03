Le truppe accerchiano la centrale nucleare | allarme Zaporizhzhia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) In Ucraina resta alta l'attenzione intorno alladi. Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, fa sapere che la situazione presso l'impianto, dove oggi si è recato in visita, "non sta migliorando", anzi le ostilità "si stanno intensificando". Per questo l'agenzia è al lavoro per trovare "misure realistiche" tali da "evitare disastri". Kiev intanto annuncia di essere pronta al contrattacco sul campo "a ridosso dell'estate", anche grazie ai tank Leopard che stanno arrivando dall'Occidente. In attesa delle armi richieste l'attenzione resta concentrata su Bakhmut dove la battaglia infuria. Per il direttore generale la"non può essere protetta". "L'attività militare sta aumentando in tutta la regione. Quindi l'impianto non può essere protetto", ha spiegato. L'agenzia ha un team ...