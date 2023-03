Le tipologie di visure catastali e a cosa servono

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 marzo 2023) La visura catastale è un documento ufficiale rilasciato dall’Ufficio del Catasto che fornisce informazioni riguardo a un immobile specifico, come la sua ubicazione, la superficie, la categoria catastale, le eventuali ipoteche o vincoli che gravano sullo stesso. La visura catasto è un documento essenziale per chiunque intenda acquistare, vendere o gestire un immobile, in quanto fornisce informazioni dettagliate e precise sulla sua situazione attuale. Grazie ad essa è possibile verificare se un immobile è regolarmente registrato e se ci sono eventuali problematiche legate alla proprietà, come ipoteche o vincoli che ne limitano la disponibilità. Si tratta di uno strumento fondamentale per chi intenda richiedere un mutuo o accedere a finanziamenti basati sulla garanzia di un immobile. Visura per soggetto La visura catastale permette di ottenere tutte le informazioni riguardanti tutti gli ...