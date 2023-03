Le stragi negli Stati Uniti non fermano le leggi statali a favore delle armi (Di giovedì 30 marzo 2023) negli Stati governati dai Repubblicani, come il Tennessee, è in corso una rapida espansione dell'accesso alle armi Leggi su ilpost (Di giovedì 30 marzo 2023)governati dai Repubblicani, come il Tennessee, è in corso una rapida espansione dell'accesso alle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Le stragi negli Stati Uniti non fermano le leggi statali a favore delle armi - AppostaMi : @PierluigiCroce @Roberto93565914 @makkox @PBerizzi A quelli come te dovrebbero entrare un delinquentello o uno squi… - MonicaRiotCapo : RT @RiccardoNoury: Da Columbine (1999) a Nashville (oggi), negli Usa ci sono stati quasi 400 attacchi armati contro le scuole, in diversi c… - senhor_destruid : @jacopocoghe - GinoKoltz : @squopellediluna Stragi commesse negli USA da eterosessuali (in rosso) e da transessuali (in blu) -