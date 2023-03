Le nuove strategie della Polizia Postale contro il cybercrime (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata di lavoro a Milano per la Polizia Postale a Palazzo Isimbardi. I dirigenti dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e i rispettivi interlocutori di Poste Italiane si sono confrontati sulle diverse esperienze territoriali mettendo a fattor comune le migliori best practice. PERCHÈ MILANO? Non a caso è stata scelta la città di Milano, nella cui regione esistono oltre 150.000 piccole, medie e grandi aziende del Paese. Ad aprire i lavori è intervenuto il questore Giuseppe Petronzi che, nell’evidenziare le problematiche legate anche alla guerra in Europa, ha sottolineato come “mai come in questo momento è stata strategica la visione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’aver saputo investire in una specialità come la Polizia ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata di lavoro a Milano per laa Palazzo Isimbardi. I dirigenti dei Centri Operativi per la Sicurezza Ciberneticae i rispettivi interlocutori di Poste Italiane si sono confrontati sulle diverse esperienze territoriali mettendo a fattor comune le migliori best practice. PERCHÈ MILANO? Non a caso è stata scelta la città di Milano, nella cui regione esistono oltre 150.000 piccole, medie e grandi aziende del Paese. Ad aprire i lavori è intervenuto il questore Giuseppe Petronzi che, nell’evidenziare le problematiche legate anche alla guerra in Europa, ha sottolineato come “mai come in questo momento è stata strategica la visione del DipartimentoPubblica Sicurezza nell’aver saputo investire in una specialità come la...

