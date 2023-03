Le lanciano del solvente sul volto in un agguato: frequentava un pentito di mafia (Di giovedì 30 marzo 2023) A Catania un uomo ha lanciato del solvente al volto di una donna. La sua "colpa" era quella di aver frequentato in passato un collaboratore di giustizia. Portata in ospedale, i medici le avrebbero ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) A Catania un uomo ha lanciato delaldi una donna. La sua "colpa" era quella di aver frequentato in passato un collaboratore di giustizia. Portata in ospedale, i medici le avrebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Unifrance : RT @IF_Italia: Il regista Francois Ozon e le attrici Nadia Terezkiewicz e Rebecca Marder lanciano la XIII edizione del Festival del Nuovo C… - MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: 'Per esempio, il ministero dell’Istruzione sta spiegando quanti Comuni lanciano i bandi per gli asili nido del Pnrr e p… - globalistIT : - MagriGianluigi : RT @Michele_Arnese: 'Per esempio, il ministero dell’Istruzione sta spiegando quanti Comuni lanciano i bandi per gli asili nido del Pnrr e p… - chr_masset : RT @IF_Italia: Il regista Francois Ozon e le attrici Nadia Terezkiewicz e Rebecca Marder lanciano la XIII edizione del Festival del Nuovo C… -