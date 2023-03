Lazio, patto con Kezman per l'addio di Milinkovic: in estate o tra un anno (Di giovedì 30 marzo 2023) La strada per l'addio di Milinkovic alla Lazio sembra scritta. Non ci sarà alcun rinnovo e anche nell'ultimo incontro tra l'agente... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) La strada per l'diallasembra scritta. Non ci sarà alcun rinnovo e anche nell'ultimo incontro tra l'agente...

Lazio - Milinkovic Savic, patto Lotito - Kezman per il futuro Il futuro di Milinkovic Savic alla Lazio è ancora un rebus nonostante Lotito e l'agente Kezman abbiano stretto un patto. In estate la cessione del serbo arriverà soltanto con offerte pari o ...

Rinnovo Milinkovic, patto Kezman-Lotito: serve questa offerta Il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio è sempre più lontano: patto tra Kezman e Lotito. Serve un'offerta da 40 milioni di euro Il destino di Milinkovic-Savic alla Lazio sembra ormai tracciato.