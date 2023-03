Lazio, Milinkovic e un gol per la storia: c'è un record in vista (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA - Un gol per la storia. Sergej Milinkovic - Savic va a caccia di un traguardo in solitaria: vuole diventare il miglior goleador straniero della storia della Lazio. Ad oggi è a pari merito con ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA - Un gol per la. Sergej- Savic va a caccia di un traguardo in solitaria: vuole diventare il miglior goleador straniero delladella. Ad oggi è a pari merito con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, Milinkovic e un gol per la storia: c’è un record in vista: Il Sergente è a secco da fine gennaio dopo la ret… - LALAZIOMIA : Lazio, Milinkovic e un gol per la storia: c’è un record in vista - AHerSan89 : RT @g_iallorossi: Secondo Il Messaggero (A. Abate) sarà derby di mercato in estate per #Frattesi: dopo la Roma, anche la Lazio si è messa s… - Matt882604 : @AllRoundLazio @Gazzetta_it raga Gagliardini sarebbe un upgrade clamoroso se al posto di Basic.. non scherziamo.. g… - g_iallorossi : Secondo Il Messaggero (A. Abate) sarà derby di mercato in estate per #Frattesi: dopo la Roma, anche la Lazio si è m… -