Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, a Monza possibile il duo Lazzari-Pellegrini sulle fasce: Doppia seduta oggi a Formello. Sarri ha di nuovo tu… - LALAZIOMIA : Lazio, a Monza possibile il duo Lazzari-Pellegrini sulle fasce - ZeusMega : @AndreCardi Cremonese - Atalanta 1-3 Inter - Fiorentina 1-1 Juventus - Verona 2-0 Bologna -Udinese 1-1 Monza - Lazi… - ACMonza : Hey tu ?? Tagga l’amico che non ha ancora preso il biglietto per #MonzaLazio ????? TUTTI ALLO STADIO ??… - Fantacalcio : Lazio, per Immobile tutto liscio, punta Monza: prove tattiche che Sarri -

Alle 15 si giocae Spezia - Salernitana. Nel primo incontro ben tre giocatori fermati dal giudice sportivo ovvero Izzo, Pessina e Marusic mentre c'è solo Rovella tra gli infortunati. ...Prima della sosta la Cremonese ha raccolto un buon pareggio sul campo dele ora staziona in ...per punti totalizzati in trasferta (ventiquattro) dietro solo a Napoli (trentasette) e(...Alle 15,00 lafa visita al: i biancorossi hanno racimolato un punto nelle cinque partite giocate contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in ...

Monza-Lazio, probabili formazioni: Sarri ritrova Immobile, a destra Lazzari. Palladino con Petagna ilmessaggero.it

Si torna a fare sul serio nel centro sportivo di Formello. Sarri per oggi ha diretto una doppia seduta per la sua Lazio in vista della difficile trasferta di Monza. I biancocelesti, spinti da almeno ...L’attaccante della Lazio quest’anno ha alzato decisamente il livello ... risultando anche tra i migliori negli ottavi con il Monza. Le ottime impressioni sono diventate praticamente certezze, visto ...