Lavrov presiedera' riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu (Di giovedì 30 marzo 2023) "Un altro evento chiave della presidenza russa sara' il dibattito aperto di alto livello del Consiglio (di sicurezza, ndr) su 'Un multilateralismo efficace attraverso la difesa dei principi della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) "Un altro evento chiavea presidenza russa sara' il dibattito aperto di alto livello del(di, ndr) su 'Un multilateralismo efficace attraverso la difesa dei principia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pixelnewspaper : Il ministro degli Esteri russo Serghei #Lavrov presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uni… - fisco24_info : Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York: Presidenza russa inizia il primo aprile - fisco24_info : Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York: Presidenza russa inizia il primo aprile - alenocentini1 : RT @domisavignoni: 1 aprile. #Lavrov presiederà riunione Consiglio sicurezza #onu . E non sarà un #pescedaprile . A mio parere è la fine de… - News24_it : Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York -