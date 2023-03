Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu | Aiea: la centrale nucleare di Zaporizhzhia non può essere protetta | Usa: Bakhmut diventa ... (Di giovedì 30 marzo 2023) 30 mar 16:08 Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) 30 mar 16:08ladel Cds'Onu a New York Il ministro degli Esteri russo Sergeiunadel Consiglio di sicurezzae Nazioni Unite a New York la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alenocentini1 : RT @domisavignoni: 1 aprile. #Lavrov presiederà riunione Consiglio sicurezza #onu . E non sarà un #pescedaprile . A mio parere è la fine de… - News24_it : Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York - Simo252525 : RT @domisavignoni: 1 aprile. #Lavrov presiederà riunione Consiglio sicurezza #onu . E non sarà un #pescedaprile . A mio parere è la fine de… - lorenzobenocci : RT @domisavignoni: 1 aprile. #Lavrov presiederà riunione Consiglio sicurezza #onu . E non sarà un #pescedaprile . A mio parere è la fine de… - domisavignoni : 1 aprile. #Lavrov presiederà riunione Consiglio sicurezza #onu . E non sarà un #pescedaprile . A mio parere è la fi… -

Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York la cui presidenza russa inizia il primo aprile. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo ... Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu | Aiea: la centrale nucleare di Zaporizhzhia non può essere protetta | Usa: Bakhmut diventa ... 30 mar 16:08 Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York la cui ... I vertici Ue a Kiev mentre Mosca si prepara alla grande offensiva Secondo Lavrov gli Usa "sono stati in grado di mettere una presidente alla guida del Paese con ... Intanto oggi in Russia, Putin festeggia l'anniversario di Stalingrado e presiederà alle commemorazioni ... Il ministro degli Esteri russo Sergheiuna riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York la cui presidenza russa inizia il primo aprile. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo ...30 mar 16:08la riunione del Cds dell'Onu a New York Il ministro degli Esteri russo Sergeiuna riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York la cui ...Secondogli Usa "sono stati in grado di mettere una presidente alla guida del Paese con ... Intanto oggi in Russia, Putin festeggia l'anniversario di Stalingrado ealle commemorazioni ... Lavrov presiederà la riunione del Cds dell'Onu a New York - Ultima ... Agenzia ANSA