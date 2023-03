Lavoro, i dati Istat: a febbraio calano i dipendenti mentre salgono gli autonomi. Meno 44mila donne occupate, più inattive (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli occupati a febbraio sono aumentati di 10mila unità rispetto a gennaio. I nuovi dati Istat pubblicati giovedì mostrano però che il saldo deriva da un calo di 6mila unità dei dipendenti, soprattutto a termine, e da un aumento di 16mila degli indipendenti, cioè i lavoratori autonomi. Non solo: la crescita dipende solo dalla componente maschile (+54mila), mentre le donne al Lavoro calano di 44mila. Quanto alla suddivisione per fasce di età, mese su mese si registra un aumento di 61mila occupati tra i 25 e i 34 anni e di 27mila tra gli over 50 mentre nelle fascia centrale, 35-49 anni, c’è stata una riduzione di ben 95mila unità. Il numero di occupati complessivo resta sopra i 23,3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli occupati asono aumentati di 10mila unità rispetto a gennaio. I nuovipubblicati giovedì mostrano però che il saldo deriva da un calo di 6mila unità dei, soprattutto a termine, e da un aumento di 16mila degli in, cioè i lavoratori. Non solo: la crescita dipende solo dalla componente maschile (+54mila),lealdi. Quanto alla suddivisione per fasce di età, mese su mese si registra un aumento di 61mila occupati tra i 25 e i 34 anni e di 27mila tra gli over 50nelle fascia centrale, 35-49 anni, c’è stata una riduzione di ben 95mila unità. Il numero di occupati complessivo resta sopra i 23,3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il #Rdc ha ridotto la povertà e le disuguaglianze. Di contro, i dati Inapp parlano chiaro: i Centri per l’impiego s… - FratellidItalia : ?? Anche gli ultimi dati lo certificano: il reddito di cittadinanza è stato un disastro dal punto di vista occupazio… - Radio1Rai : ??#Lavoro Stabile il tasso di #disoccupazione mensile, all'8%; in calo di 0,5 punti su base annua. Sono i dati Istat. - DivellaMarisa : RT @DanMan_010101: @SabrySocial Basterebbe 1 giornalista 1, che gli chieda: -'lei era a conoscenza che i dati forniti sull'efficacia dei v… - d_castagno : #ia #sfidaperlumanità @SergioBellucci #AIWORK Il valore oggi deriva dai dati, non dal lavoro -