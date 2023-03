Lavoro all’estero: online le retribuzioni convenzionali 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 febbraio 2023 ha fissato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento nel 2023 per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi svolge attività di Lavoro all’estero, nonché delle imposte sul reddito da Lavoro dipendente.I valori di riferimento sono quelli risultanti dalle tabelle allegate al D.M., divise per qualifica e settore.Interessati dalle retribuzioni convenzionali sono tutti quei lavoratori operanti all’estero in Paesi extra-UE che non hanno siglato con l’Italia accordi di sicurezza sociale. Al fine di chiarire ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Decreto del Ministro dele delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 febbraioha fissato leda prendere a riferimento nelper il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi svolge attività di, nonché delle imposte sul reddito dadipendente.I valori di riferimento sono quelli risultanti dalle tabelle allegate al D.M., divise per qualifica e settore.Interessati dallesono tutti quei lavoratori operantiin Paesi extra-UE che non hanno siglato con l’Italia accordi di sicurezza sociale. Al fine di chiarire ...

