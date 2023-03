Laura Chiatti incantevole con gli occhiali da vista: il cambio look le dona un’aria da intellettuale (Di giovedì 30 marzo 2023) Attiva come attrice fin dal 2000, oggi, però, Laura Chiatti stravolge il proprio look con un accessorio fin qui inedito. Bella in tutti i modi. Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Ma è anche una donna bellissima. Adesso cambia look e con quest’aria intellettuale ha ancor di più un non so che di irresistibile. Il look con gli occhiali di Laura Chiatti fa impazzire tutti foto: Ansa – grantennistoscanaLaura Chiatti ha oggi 40 anni. E’ sulla scena da diversi anni ormai, dato che il suo esordio avviene appena 18enne con la fortunata (e ancora in onda) soap opera “Un posto al sole”. Siamo nel 2000. In quel momento, Laura ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 30 marzo 2023) Attiva come attrice fin dal 2000, oggi, però,stravolge il propriocon un accessorio fin qui inedito. Bella in tutti i modi.è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Ma è anche una donna bellissima. Adesso cambiae con quest’ariaha ancor di più un non so che di irresistibile. Ilcon glidifa impazzire tutti foto: Ansa – grantennistoscanaha oggi 40 anni. E’ sulla scena da diversi anni ormai, dato che il suo esordio avviene appena 18enne con la fortunata (e ancora in onda) soap opera “Un posto al sole”. Siamo nel 2000. In quel momento,...

