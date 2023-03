...con Napoli ed Empoli saltate per infortunio (e la gara contro'Udinese che lo ha visto uscire nel primo tempo), Teun Koopmeiners è ancora oggi il più presente in campo con la maglia dell'in ...Finalmente buone notizie per la Sampdoria che'ex attaccante di Empoli e: il centravanti ha ripreso ad allenarsi in gruppo con i propri compagni e si candida per tornare ...Un allenatore che siBonucci in squadra, voi pensate che ... in questi anni'Italia ha fatto ben 700 milioni di plusvalenze ... In Italia ci sono delle società virtuose come Napoli,e ...

L'Atalanta ritrova tutti i nazionali. Per Cremona Djimsiti verso il forfait L'Eco di Bergamo