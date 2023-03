(Di giovedì 30 marzo 2023) La, italiana ed europea, celebra laomogenitoriali contro il governo italiano va in porto. Una entrata a gamba tesa della riunione plenaria diche punta il dito contro lo stopregistrazioni dei certificati di nascita di figli diomosessuali: “L’Italia è invitata a revocare immediatamente la sua decisione“. Il Parlamento europeo ha approvato per alzata di mano un emendamento, presentato da Renew Europe, alla proposta di risoluzione sullo Stato di diritto nell’Ue che “condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli diomogenitoriali”. Entrata a gamba tesa di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : L’assist di Bruxelles alle coppie Lgbt. FdI: “Da sinistra sagra dell’ipocrisia”. Il Ppe si spacca… -

... giovedì il Parlamento europeo ha approvato per alzata di mano, in plenaria aun ... La condanna del Parlamento europeo Nell'emendamento approvato,' Europarlamento ritiene "che questa ...Ventiduenne, nigeriano anche lui come'attaccante del Napoli, sta trascinando la squadra diin questa sorprendente stagione, soprattutto in Europa League. Due gol e unin entrambe ...... non ha senso dire il contrario"(BELGIO) - "I primi ... Uno è'ambiente, un livello di calcio superiore,'adattamento a ... Finora, in rossonero, 23 presenze e un solo: "Certo che mi ...