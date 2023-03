L’arresto di Evan Gershkovic in Russia alza la tensione tra Mosca e Washington

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il tribunale Lefortovo diha convalidatodel giornalista statunitense del Wall Street Journal,h, accusato di spionaggio. L’Fsb, il servizio di intelligence russo, ha fatto sapere che“su istruzioni degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che costituiscono un segreto di Stato”. Il giornalista sarebbe stato arrestato nella città di Yekaterinburg. Il giornale statunitense ha negato “con forza le accuse dell’Fsb e chiede l’immediato rilascio del nostro fidato e zelante reporter”. Al momento l’ambasciata Usa anon ha rilasciato commenti sul caso. Il giornalista lavorava per il The Journal of Moscow dal gennaio 2022 ed era stato inviato inper ...