L’Aquila | litiga con la mamma e cade giù dal secondo piano | una bambina di 11 anni è grave

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 marzo 2023) Una ragazzina di 11è stata trovata sull’asfalto a Luco dei Marsi in provincia de. È accaduto l’altra notte poco dopo le 23 in una traversa di via degli Abruzzi.il personale del 118 che l’ha soccorsa è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’ambulanza l’ha trasportata al Bambin Gesù di Roma. Ha riportato fratture agli arti e al bacino.una prima ricostruzione la madre non si è accorta di nulla. Ma l’aveva messa in punizione chiudendola a chiave nella sua stanza. Anche sealtre versioni si sarebbe chiusa lei stessa dentro. Sul balcone da cui lasi sarebbe buttata non è stato trovato uno sgabello. I carabinieri hanno interrogato la madre in caserma. Hanno anche acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. ...