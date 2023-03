L’amore dell’attaccante per il Napoli | “Giocare li sarebbe un sogno”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dichiarazione d’amore di Daniele Verde per ilDaniele Verde, giocatore dello Spezia, ha parlato a “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio. Nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

azzurro con 2 gol e un assist, e che ... e che gol contro'Atalanta, si è aggiudicato ... si è aggiudicato di miglior giocatore'ultimo ... con'aria del "tormentato poeta d', o del ......da parterossonero. In un primo manifesta il proprioper il calciatore, con il secondo lo invita a vestire il rossonero. 'Come on to' accompagnato da due cuori, uno rosso e'......Germania e del Chelsea ha raccontato il suo... Tra i veri passaggio'intervista, spicca ... spicca proprio un particolare sul fatto che'...spicca proprio un particolare sul fatto che...