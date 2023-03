Lamborghini Revuelto, scopriamo le incredibili prestazioni della nuova supercar (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il debutto della Revuelto rappresenta l’ingresso di Automobili Lamborghini nel futuro dell’azienda. Aver scelto il 2023, in cui ricorrono i 60 anni dalla fondazione del marchio, rende questa vettura ancora più speciale in quanto vuole riscrivere i paradigmi tanto cari all’azienda. Che si tratti di sportività, performance o dinamica di guida, gli ingegneri Lamborghini hanno cercato di rendere la Revuelto unica e speciale sotto ogni punto di vista. La power unit da oltre 1.000 cavalli permette di spingere la vettura in un modo estremamente prorompente. Infatti, secondo quanto dichiarato dai tecnici, la Revuelto può scattare nello 0-100 km/h in soli 2,5 secondi. La velocità massima che la vettura è in grado di raggiungere è di oltre 350 km/h. Questi risultati sono ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il debuttorappresenta l’ingresso di Automobilinel futuro dell’azienda. Aver scelto il 2023, in cui ricorrono i 60 anni dalla fondazione del marchio, rende questa vettura ancora più speciale in quanto vuole riscrivere i paradigmi tanto cari all’azienda. Che si tratti di sportività, performance o dinamica di guida, gli ingegnerihanno cercato di rendere launica e speciale sotto ogni punto di vista. La power unit da oltre 1.000 cavalli permette di spingere la vettura in un modo estremamente prorompente. Infatti, secondo quanto dichiarato dai tecnici, lapuò scattare nello 0-100 km/h in soli 2,5 secondi. La velocità massima che la vettura è in grado di raggiungere è di oltre 350 km/h. Questi risultati sono ...

