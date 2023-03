Lamborghini Revuelto, la nuova ibrida è un'auto che si fa notare (Di giovedì 30 marzo 2023) Con 1001 cv e una velocità massima di oltre 350 km/h, la supersportiva rappresenta il primo passo della casa italiana verso l'elettrificazione Leggi su wired (Di giovedì 30 marzo 2023) Con 1001 cv e una velocità massima di oltre 350 km/h, la supersportiva rappresenta il primo passo della casa italiana verso l'elettrificazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WallacePJW : The New Lamborghini Revuelto in Italy?????? @lamborghini - RanVibez : RT @Carpornpicx: Brand new 2024 Lamborghini Revuelto - AndieBT02 : RT @Carpornpicx: Brand new 2024 Lamborghini Revuelto - MykelOdunsi : RT @Carpornpicx: Brand new 2024 Lamborghini Revuelto - ladh : Lamborghini Revuelto : voici la nouvelle grande Lamborghini -

È questa la risposta della Ferrari alla nuova Lamborghini Revuelto [VIDEO SPIA] Questo modello avrà ancora un motore V12 assai potente e secondo alcuni potrebbe essere la risposta del cavallino rampante alla Lamborghini Revuelto svelata nelle scorse ore dalla casa ... Lamborghini Revuelto 2023, video e foto della prima mondiale Lamborghini Revuelto , la prima ibrida del Marchio , ha goduto della sua prima mondiale in casa . A Sant'Agata Bolognese. Un esordio per una supercar da sogno, con l'immortale motore V12 e tre motori ... Pagani Utopia: come esaltare il lato tenebroso del gioiello made in Italy (Video) La nuovissima Lamborghini Revuelto è l'ultima hypercar presentata in ordine di tempo ed è stata subito una rivoluzione. La prima della Casa di Sant'Agata con motore plug - in hybrid , una macchina dove tutto si ... Questo modello avrà ancora un motore V12 assai potente e secondo alcuni potrebbe essere la risposta del cavallino rampante allasvelata nelle scorse ore dalla casa ..., la prima ibrida del Marchio , ha goduto della sua prima mondiale in casa . A Sant'Agata Bolognese. Un esordio per una supercar da sogno, con l'immortale motore V12 e tre motori ...La nuovissimaè l'ultima hypercar presentata in ordine di tempo ed è stata subito una rivoluzione. La prima della Casa di Sant'Agata con motore plug - in hybrid , una macchina dove tutto si ... Lamborghini Revuelto: tutto sull'erede dell'Aventador La Gazzetta dello Sport Pneumatici Bridgestone per scatenare Lamborghini Revuelto Pneumatici Bridgestone dedicati calzano la scatenata ed elettrificata Lamborghini Revuelto. La Casa giapponese è stata scelta ancora una volta da dal Costruttore emiliano come partner esclusivo per la ... Lamborghini presenta la nuova hypercar V12 ibrida plug-in Ribelle Ispirata dallo spazio Il design della Revuelto è aggressivo e mozzafiato: "L’ho disegnata come fosse un’astronave dello spazio", ha detto Mitja Borkert il capo del Centro Stile. Mentre Rouven Mohr, il ... Pneumatici Bridgestone dedicati calzano la scatenata ed elettrificata Lamborghini Revuelto. La Casa giapponese è stata scelta ancora una volta da dal Costruttore emiliano come partner esclusivo per la ...Ispirata dallo spazio Il design della Revuelto è aggressivo e mozzafiato: "L’ho disegnata come fosse un’astronave dello spazio", ha detto Mitja Borkert il capo del Centro Stile. Mentre Rouven Mohr, il ...