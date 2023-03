Ladri in fuga dopo furto in appartamento, recuperate armi (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – Hanno derubato un appartamento, ad Atripalda, in provincia di Avellino. Poi sono scappati a bordo di una Nissan Micra, anche quella rubata alla proprietaria dell’abitazione. Intercettati dalla Polizia stradale di Napoli nord, su disposizione del Centro Operativo Polizia Stradale, i tre Ladri sono scappati nelle campagne. Recuperata la refurtiva. I poliziotti li hanno individuati all’altezza dello svincolo di immissione dell’autostrada A30 con l’autostrada A1, in direzione Sud: è lì che hanno notato l’autovettura segnalata sfrecciare ad alta velocità. Hanno provato a bloccare il veicolo ma il conducente ha effettuato diverse manovre pericolose riuscendo ad eludere l’alt e ad allontanarsi; ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i fuggitivi, tre persone tutte con volto coperto, hanno abbandonato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – Hanno derubato un, ad Atripalda, in provincia di Avellino. Poi sono scappati a bordo di una Nissan Micra, anche quella rubata alla proprietaria dell’abitazione. Intercettati dalla Polizia stradale di Napoli nord, su disposizione del Centro Operativo Polizia Stradale, i tresono scappati nelle campagne. Recuperata la refurtiva. I poliziotti li hanno individuati all’altezza dello svincolo di immissione dell’autostrada A30 con l’autostrada A1, in direzione Sud: è lì che hanno notato l’autovettura segnalata sfrecciare ad alta velocità. Hanno provato a bloccare il veicolo ma il conducente ha effettuato diverse manovre pericolose riuscendo ad eludere l’alt e ad allontanarsi; ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i fuggitivi, tre persone tutte con volto coperto, hanno abbandonato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSACampania : Ladri in fuga dopo furto in appartamento, recuperate armi - infoitcultura : Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine: 'È la fuga definitiva da questo mondo di mer*a' - JValerioMg : @PBerizzi Dei ladri entrarono nella casa della nonna cieca di una mia amica. Berizzi è arrivato immediatasubito e ha messo in fuga i ladri - Onda_Tv : Altri tre colpi a Raiano contanti rubati in casa e al ristorante Ladri senza tregua in fuga con le c - salernotoday : Rapina a mano armata in un bar-tabacchi di Atena Lucana Scalo: nonnina mette in fuga i malviventi… -