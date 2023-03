La Uefa punisce l’Eintracht per i fumogeni chiudendo la curva (Di giovedì 30 marzo 2023) La Uefa punisce l’Eintracht Francoforte per l’accensione di fuochi d’artificio durante la partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli, inoltre multa la società con una multa da 50 mila euro e ordina la chiusura parziale della curva inferiore per i tedeschi. Il massimo organo calcistico europeo prende una posizione verso la società tedesca e i tifosi bloccando il settore del tifo caldo per una partita. Nella nota si legge: “L’Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa ha preso le seguenti decisioni che influenzerebbero la partecipazione dei tifosi alle partite Uefa: Partita: Eintracht Francoforte (GER) – SSC Napoli (ITA), 21 febbraio 2023 (Uefa Champions League 2022/23) Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) LaFrancoforte per l’accensione di fuochi d’artificio durante la partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli, inoltre multa la società con una multa da 50 mila euro e ordina la chiusura parziale dellainferiore per i tedeschi. Il massimo organo calcistico europeo prende una posizione verso la società tedesca e i tifosi bloccando il settore del tifo caldo per una partita. Nella nota si legge: “L’Organo disciplinare, etico e di controlloha preso le seguenti decisioni che influenzerebbero la partecipazione dei tifosi alle partite: Partita: Eintracht Francoforte (GER) – SSC Napoli (ITA), 21 febbraio 2023 (Champions League 2022/23) SanzionatoFrancoforte con una multa di ...

