La telefonata tra Giorgia Meloni e Mario Draghi: «Non ce l'ho con te ma con l'Unione Europea» (Di giovedì 30 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato pochi giorni fa a Mario Draghi. Il tema del colloquio è stato il Pnrr. E il discorso è stato temporalmente precedente al comunicato di Palazzo Chigi sul Recovery Plan in cui il governo Meloni ha accusato il suo predecessore per alcuni dei ritardi del piano. La premier ha spiegato all'ex Bce che non è lui il bersaglio dell'esecutivo, ma l'Europa. Che, secondo il suo punto di vista, è ostile ai sovranisti mentre era assai meno rigida con il governo precedente. Mentre non vuole concedere nulla su sbarchi e immigrazione. Non sono attacchi rivolti a te, ma un tentativo di far intendere all'Unione Europea che c'è bisogno di un atteggiamento meno rigido nei confronti del governo, è stato il senso della conversazione.

