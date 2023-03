La storia dimenticata di Lorenzo Perrone, che lavorava ad Auschwitz e che salvò Primo Levi (Di giovedì 30 marzo 2023) Sulla base dei calcoli effettuati dallo United States Holocaust Memorial Museum sono state tra i 15 e i 17 milioni le persone che hanno perso la vita come risultato diretto dei processi di “arianizzazione”. A portarli avanti è stato il regime nazista tra il 1933 e il 1945. Tra quelli che sono riusciti a sopravvivere c’è Primo Levi , che era stato deportato ad Auschwitz. Il suo libro, Se questo è un uomo, è ancora oggi considerato una delle testimonianze più forti di quello che accadeva nei campi di concentramento, al pari di molte altre opere che hanno raccontato l’orrore dei lager, quali Il diario di Anna Frank e quello di Etty Hillesum, ritrovato solo molti anni dopo la sua morte. La storia dello scrittore è però strettamente legata anche a quella di Lorenzo Perrone, nonostante il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 marzo 2023) Sulla base dei calcoli effettuati dallo United States Holocaust Memorial Museum sono state tra i 15 e i 17 milioni le persone che hanno perso la vita come risultato diretto dei processi di “arianizzazione”. A portarli avanti è stato il regime nazista tra il 1933 e il 1945. Tra quelli che sono riusciti a sopravvivere c’è, che era stato deportato ad. Il suo libro, Se questo è un uomo, è ancora oggi considerato una delle testimonianze più forti di quello che accadeva nei campi di concentramento, al pari di molte altre opere che hanno raccontato l’orrore dei lager, quali Il diario di Anna Frank e quello di Etty Hillesum, ritrovato solo molti anni dopo la sua morte. Ladello scrittore è però strettamente legata anche a quella di, nonostante il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radioitaliacina : Ma Ying-jeou, ex presidente del Kuomintang a #Taiwan, ha espresso mercoledì profonde #condoglianze per i compatriot… - PeterBirro : La storia dimenticata del volontario nazista che salvò Primo Levi - andmas01 : La storia dimenticata. ???????????? - AkibaGamers : #PanzerDragoon è una serie in parte sconosciuta, in parte dimenticata. Ripercorriamo la sua storia insieme in quest… - serafinehogws : Il prof di fisica si è scordato quindi io ho fatto un'ora in più per niente. Psicologia ha detto che mi interrogava… -