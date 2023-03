La settimana più bella dell’anno!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 marzo 2023) Scrivo questo pezzo di getto, forse nemmeno vedrà mai la luce. Lo ho in mente da un po’, ma lavoro ed altri impegni extra mi hanno impedito di realizzarlo (forse) in tempo per Wrestlemania Goes Hollywood. O, per i più fidelizzati fan di settore, Wrestlemania 39 (adoro la numerazione, feticismo personale). Lapiùdell’anno, l’unica che va da lunedì a lunedì, è ufficialmente iniziata. Almeno alla stesura di questo pezzo (realizzato tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo). L’attesa per “Mania” è spasmodica. Lo dimostrano le cifre dei biglietti venduti (più di 60.000 fan per notte), i numeri in generale che la WWE sta ottenendo (come rating, certo, ma soprattutto come biglietti venduti ad ogni evento, televisivo o meno). Manca forse la ciliegina alla mastodontica torta che è Wrestlemania quest’anno. Con pochissimi part-timer e con ...