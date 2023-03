La Russia sta perdendo la guerra economica, anche se cerca di nasconderlo (Di giovedì 30 marzo 2023) Le autocrazie hanno un vantaggio rispetto alle democrazie: riescono a coprire, almeno per qualche tempo, le debolezze del sistema economico e politico con una spessa coperta, una melassa fatta di propaganda e silenzio. In un Paese libero, la prospettiva di crescita del Pil inferiore alle previsioni o anche un innalzamento dell’età pensionabile di due anni generano malumore nella popolazione, portando a un netto calo del gradimento dei governi. Si organizzano scioperi e manifestazioni. Invece nei paesi non democratici è più facile impedire le proteste e negare ogni problema. Nel XXI secolo, epoca della comunicazione e dei social, questa azione di negazione e manipolazione della realtà riesce a penetrare anche oltre i confini dell’autocrazia, proprio grazie all’oggettiva asimmetria esistente: i media democratici non possono influenzare più di tanto i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) Le autocrazie hanno un vantaggio rispetto alle democrazie: riescono a coprire, almeno per qualche tempo, le debolezze del sistema economico e politico con una spessa coperta, una melassa fatta di propaganda e silenzio. In un Paese libero, la prospettiva di crescita del Pil inferiore alle previsioni oun innalzamento dell’età pensionabile di due anni generano malumore nella popolazione, portando a un netto calo del gradimento dei governi. Si organizzano scioperi e manifestazioni. Invece nei paesi non democratici è più facile impedire le proteste e negare ogni problema. Nel XXI secolo, epoca della comunicazione e dei social, questa azione di negazione e manipolazione della realtà riesce a penetrareoltre i confini dell’autocrazia, proprio grazie all’oggettiva asimmetria esistente: i media democratici non possono influenzare più di tanto i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Wall Street Journal: 'L'economia russa sta per crollare'. Il miliardario russo Oleg Deripaska ha avvertito questo… - ladyonorato : Quindi non si avrà nessuna pace, il governo è pronto a sacrificare anche noi, quando sarà il momento, sull’altare d… - raffaellapaita : Le parole del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo sull’Ucraina sono ambigue e allarmanti: da che parte sta la… - ehret62 : @LaStampa Se ci sta tutta sta dittatura in Russia mi spiegate perché da un anno a questa parte moltissimi cittadini… - raffaelec35 : @pierpi13 Al di là della foto vera o falsa é vero che i prodotti italiani francesi cmq europei vengono ancora oggi… -