La Roma "violenta": scoperto l'arsenale della malavita (Di giovedì 30 marzo 2023) Un vero e proprio arsenale: fucili, mitragliette e pistole. Tutte armi occultate in un locale nella zona di Pietralata , a Roma, e che secondo i magistrati dell’Antimafia di piazzale Clodio potrebbero... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 marzo 2023) Un vero e proprio: fucili, mitragliette e pistole. Tutte armi occultate in un locale nella zona di Pietralata , a, e che secondo i magistrati dell’Antimafia di piazzale Clodio potrebbero...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SignorAldo : RT @La7tv: #tagada In trenta giorni, dal primo marzo a oggi a Roma già 4 omicidi. Una quindicina negli ultimi sei mesi. Roma sta diventando… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada In trenta giorni, dal primo marzo a oggi a Roma già 4 omicidi. Una quindicina negli ultimi sei mesi. Roma sta diventando… - La7tv : #tagada In trenta giorni, dal primo marzo a oggi a Roma già 4 omicidi. Una quindicina negli ultimi sei mesi. Roma s… - A_Napolino : Gravissima la violenta reazione ricevuta dai reporter di Striscia (giornalisti) in un bar Dentro l'Uff d.Entrate di… - infoitinterno : Meteo Diretta: Roma, violenta Grandinata imbianca tutto, il VIDEO dalla Capitale -