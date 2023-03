La Renault 5 elettrica avrà costi di produzione inferiori del 30% rispetto alla ZOE Al via i test sui muletti

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il prossimo anno la mitica5 risorgerà come una segmento B interamenteha avviato isu pista di prova sui primi prototipi che porteranno al design finale di: graziepiattaforma CMF-B sarà più leggera e costerà meno da produrreZOE....

Renault 5, i segreti dell'elettrica-revival "per tutti" InsideEVs Italia

Un paradiso della guida e un impianto notevole, nel quale la Renault collauda i propri prototipi e le auto ... La piattaforma modulare, pensata per ottimizzare i minori ingombri del powertrain ...Piattaforma, batteria, motore: ecco come farà la prossima utilitaria elettrica Renault a essere competitiva anche nel prezzo ...