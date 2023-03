La regina Camilla fa le prove generali per la cerimonia d' incoronazione?

(Di giovedì 30 marzo 2023) Laconsorte arriva al banchetto di stato a Berlino indossando un lungo abito nero con dettagli in argento realizzato da Bruce Oldfield. Ma sono i suoi gioielli a rubare la scena. Dalla Greville Tiara fino alla collana City of London, regalata alla defuntaElisabetta II per il suo matrimonio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discoradioIT : Bagno di folla in un mercato di #Berlino per re #CarloIII e la regina consorte #Camilla - GossipReale : Ieri pomeriggio è iniziata la storica visita di re Carlo III e della regina Camilla del Regno Unito in Germania: è… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Il viaggio dei reali britannici in Germania. Atterrati alle 14 a Berlino. Re Carlo III con il presidente tedesco Stein… - estero24hnews : @estero24hnews Insieme alla moglie Camilla, la regina consorte, è stato accolto con una salva di 21 colpi di cannon… - estero24hnews : @estero24hnews Insieme alla moglie Camilla, la regina consorte, è stato accolto con una salva di 21 colpi di cannon… -

Lacon abito da 140 sterline di Samantha Cameron (moglie dell'ex premier) Un occhio puntato sull'agricoltura sostenibile Non è mancato neppure un accenno ai progressi fatti in Germania ...... padrone di casa della serata insieme alla moglie, Elke Budenbender; non è passata inosservata la collana di diamanti sfrangiati indossata dae appartenente alla defunta. In fatto di ...A 38 giorni dalla loro incoronazione, fissata il 6 maggio, e a 202 giorni da quell'8 settembre in cui Elisabetta II è deceduta, Re Carlo III e laconsortehanno cominciato ieri in ...

Incoronazione re Carlo, i nipoti di Camilla si prendono la scena: agitazione a Palazzo Il Tempo

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...A 38 giorni dalla loro incoronazione, fissata il 6 maggio, e a 202 giorni da quell'8 settembre in cui Elisabetta II è deceduta, Re Carlo III e la Regina consorte Camilla hanno cominciato ieri in ...