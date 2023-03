La prima visita di Stato all’estero di re Carlo si è rivelata un trionfo, nonostante la visita a sorpresa a Londra del figlio Harry, in tribunale contro il Daily Mail (Di giovedì 30 marzo 2023) Non poteva sperare di meglio re Carlo. In visita in questi giorni in Germania con Camilla, il neo sovrano e i suoi collaboratori avranno forse temuto un’accoglienza poco calorosa, considerata l’uscita recente della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Invece Carlo è Stato accolto ovunque da folle in adorazione, con tanto di bandierine dell’Union Jack. Ed è diventato il beneamino dei tedeschi. Carlo e Camilla globetrotter guarda le foto Re Carlo batte il principe Harry ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 marzo 2023) Non poteva sperare di meglio re. Inin questi giorni in Germania con Camilla, il neo sovrano e i suoi collaboratori avranno forse temuto un’accoglienza poco calorosa, considerata l’uscita recente della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Inveceaccolto ovunque da folle in adorazione, con tanto di bandierine dell’Union Jack. Ed è diventato il beneamino dei tedeschi.e Camilla globetrotter guarda le foto Rebatte il principe...

