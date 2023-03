La prima cheesecake stampata in 3D e con cottura al laser (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI – Addio a impasti, ricette, forno e fornelli. In un futuro, non troppo lontano, le torte potrebbero essere realizzate in una cucina digitale, con una stampante laser in 3D. È un metodo più sostenibile, personalizzato e sicuro per la nostra salute, assicurano i ricercatori. A descrivere il funzionamento del primo sistema di stampa tridimensionale culinario è un articolo su Npj Science of Food. Lo studio condotto dai ricercatori della Columbia University di New York suggerisce che la stampa di precisione di prodotti alimentari multistrato è in grado di costruire cheesecake da inchiostri alimentari commestibili, tra cui burro di arachidi, nutella e marmellata di fragole. Questo metodo innovativo potrebbe produrre alimenti più personalizzabili, migliorare la sicurezza alimentare e consentire agli utenti di controllare più facilmente il contenuto di ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI – Addio a impasti, ricette, forno e fornelli. In un futuro, non troppo lontano, le torte potrebbero essere realizzate in una cucina digitale, con una stampantein 3D. È un metodo più sostenibile, personalizzato e sicuro per la nostra salute, assicurano i ricercatori. A descrivere il funzionamento del primo sistema di stampa tridimensionale culinario è un articolo su Npj Science of Food. Lo studio condotto dai ricercatori della Columbia University di New York suggerisce che la stampa di precisione di prodotti alimentari multistrato è in grado di costruireda inchiostri alimentari commestibili, tra cui burro di arachidi, nutella e marmellata di fragole. Questo metodo innovativo potrebbe produrre alimenti più personalizzabili, migliorare la sicurezza alimentare e consentire agli utenti di controllare più facilmente il contenuto di ...

